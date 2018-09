Jans: 'Zwaarste periode bij FC Groningen'

Boze supporters verzamelden zich voor de hoofdingang van het stadion na de zeperd van FC Groningen in de KNVB Beker tegen FC Twente (0-2). Technisch manager Ron Jans snapt de onvrede bij de fans.

Geschreeuw

'Ik begrijp dat de mensen ontevreden zijn. Het toont hun enorme betrokkenheid bij de club. Het moet echter wel op een acceptabele manier gebeuren', aldus Jans. 'Wij zijn echt wel bereid om te praten met onze supporters. Maar het moet wel een gesprek zijn en niet overgaan tot geschreeuw.'

Verantwoordelijk

De tegenvallende prestaties van de FC gaan ook Jans niet in de koude kleren zitten. 'Dit is zeker mijn zwaarste periode bij deze club. Vorig jaar was het ook geen pretje, maar ik ben nu meer verantwoordelijk voor de staf en selectie. Ik dacht dat deze groep goed genoeg was om lekker mee te voetballen in de Eredivisie, maar op dit moment is het niet goed.'

Hoofdschuldige

'We zullen het recht moeten trekken. Die verantwoordelijkheid voel ik en daar loop ik ook niet voor weg. Als het echt niet goed gaat, ben ik de hoofdschuldige', geeft Jans aan. De positie van trainer Danny Buijs staat volgens de technisch manager niet ter discussie. 'Ik ben het meest verantwoordelijk voor zijn aanstelling. De steun is onvoorwaardelijk.'

