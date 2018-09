Aangeslagen Nijland na onrust: 'Toon respect voor je medemens'

'Ik heb gezegd dat ik dezelfde frustratie voel', zegt algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen. Boze supporters riepen om zijn vertrek na de verloren bekerwedstrijd tegen FC Twente.

De supporters eisten bij de hoofdingang een gesprek met Nijland. De algemeen directeur besloot met ze te praten. 'Dat is niet gemakkelijk, maar ik vind dat ze recht hebben op uitleg.'

'Mag nooit gebeuren'

'Het was een redelijke beladen sfeer', beschrijft een aangeslagen Nijland de situatie voor het stadion. 'Ik ben ook supporter. Ik ben ook ongelofelijk teleurgesteld, dat begrijp ik wel. Maar we moeten wel verder met elkaar.'

Nijland heeft geen begrip voor de onrusten. 'Dit mag nooit gebeuren.' De algemeen directeur doelt op het feit dat honderden mensen het stadion niet konden verlaten, omdat het buiten te onveilig was.' Toon respect voor je medemens.'

Het doet pijn

'De situatie gaat mij ook zeer aan het hart', vertelt hij. 'De Nederlaag doet pijn. Het is verschrikkelijk voor de supporters, verschrikkelijk voor Danny Buys en voor de spelers. Er zit geen greintje vertrouwen meer in de ploeg. Dat is zorgelijk.'

Mede door politie-inzet werd de onrust de kop ingedrukt. Na zo'n drie kwartier mocht iedereen het stadion weer uit.

