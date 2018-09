Mogelijk renteverlaging kredietbank Midden-Groningen, tegen wil van SP

De gemeente Midden-Groningen gaat onderzoeken of de rente van de kredietbank omlaag kan. Dat gebeurt op initiatief van de PvdA. Opvallend: coalitiegenoot SP, dat in andere gemeenten de rente ook omlaag wilde krijgen, stemde tegen.

'We doen dat omdat we de leningen van de kredietbank niet willen stimuleren. Bovendien zijn de leningen niet kostendekkend', zegt SP-raadslid Joke Lesman.

Roosendaal

De SP in de Brabantse gemeente Roosendaal heeft er juist voor heeft gezorgd dat de rente naar beneden ging. De rente lag daar voorheen op zes tot elf procent: de lokale SP noemt dat een 'woekerrente' en zorgde ervoor dat de rente daar teruggaat naar 3,5 procent.

Ter vergelijking: in Midden-Groningen is de rente momenteel acht procent. 'Wij maken hier onze eigen afwegingen', zegt Lesman daarop. Op de opmerking dat de SP één partij is reageert ze dat ze 'hier de afweging maakt dat de gemeente hierop geen winst maakt en er geld op toelegt, zo'n 20 à 30.000 euro. Dan is acht procent een heel redelijk tarief.'

Wethouder Peter Verschuren (SP) liet eerder ook weten de huidige rente van acht procent redelijk te vinden, en het mensen niet te makkelijk te willen maken om te lenen.

Witgoedlening

De gemeente stemde ook over een onderzoek naar het opnieuw invoeren van de witgoedlening: een lening voor mensen die in de bijstand zitten en geld willen lenen voor de aanschaf van bijvoorbeeld een wasmachine of een koelkast.

Die motie steunde de SP wel: alleen de VVD is ertegen. 'Witgoed is een heel andere kwestie', zegt Lesman. 'Dat hebben mensen gewoon echt nodig. We willen dat mensen voor witgoed op een andere manier terecht kunnen, ook zonder te lenen.'

