Niekerk, Oldekerk en Faan gaan samen energie opwekken

Met een bijdrage van 7000 euro van de gemeente Grootegast kan de energiecoöperatie eNOF in Niekerk, Oldekerk en Faan een start maken met een stevige ambitie, het energieneutraal maken van de drie dorpen.

Samen met een al eerder ontvangen subsidie van 6000 euro van onder meer de provincie is de kas nu gevuld met een startkapitaal van 13.000 euro.

Donderdag overhandigde wethouder Mark de Haan van Grootegast de gemeentelijke cheque.

150 panelen verkocht

eNOF, dat wordt uitgesproken als het Engelse enough, zet voorlopig in op de plaatsing van zonnepanelen. Later kunnen daar ook windmolens en andere alternatieve energiebronnen aan worden toegevoegd.

Inmiddels heeft een aantal inwoners zich aangemeld bij de coöperatie en zijn 150 zonnepanelen 'verkocht'. 'Het streven is om 600 panelen aan de man te brengen', zegt bestuurslid Folkert van der Kooi. 'Maar om de drie dorpen helemaal energieneutraal te krijgen zijn 6000 panelen nodig. We hebben nog even te gaan dus.'

Ongeschikt dak

Volgens Van der Kooi komt de belangstelling om in te stappen bij de coöperatie van mensen die een dak hebben dat ongeschikt is voor zonnepanelen en van mensen die in een huurwoning wonen. Ook mensen die al zonnepanelen op hun dak hebben maar meer energie willen opwekken melden zich aan.

eNOF wil de zonnepanelen het liefst plaatsen op de daken van boerenschuren. Inmiddels is er volgens Van der Kooi een geschikt dak gevonden. Met de eigenaar wordt overleg gevoerd.

Lees ook:

- Westerkwartier breekt record bij gezamenlijke inkoop zonnepanelen