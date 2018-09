'Verneukt' raadslid tekent met tegenzin fatsoensregels gemeenteraad

Hij is volledig tegen, maar toch heeft raadslid Jan Ottens van de Seniorenpartij donderdagavond de fatsoensregels voor raadsleden in Delfzijl ondertekend. 'Ik ben verneukt', aldus Ottens.

Wat gebeurde er?

De gemeenteraad heeft tijdens een uitje op de hei een convenant omgang en gedrag opgesteld, waarin staat dat raadsleden respectvoller met elkaar moeten omgaan.

Dit na verschillende akkefietjes in de raadszaal, onder andere nadat oud-VVD-raadslid Harrie Houwerzijl mede-raadslid Edward Stulp uitschold voor NSB'er.

Mond snoeren

Donderdag zouden alle raadsleden hun handtekening onder de gedragscode zetten, behalve Ottens. 'Dit convenant is ervoor bedoeld om raadsleden de mond te snoeren', zei hij. Ook weigerde hij te tekenen, nadat collega-raadsleden een voorstel van hem eerder op de avond niet steunden.

Toch ging de senioren-voorman na drie kwartier discussiëren om, toen alle leden van Lijst Stulp zeiden het convenant te gaan tekenen. Ottens: 'Ik had een afspraak: als zij zouden tekenen, doe ik mee. En ik hou me aan mijn woord. Ik voel me verneukt.'

Blijf alles zeggen

Daarop werd hij gelijk aangesproken door ChristenUnie-raadslid Harold Kol, want zulke woorden zijn nu taboe in de raadszaal. En met het convenant moeten raadsleden elkaar aanspreken op verkeerd gedrag. Maar Ottens heeft niet zo'n hoge pet op van het convenant: 'Dit stelt toch niks voor. Ik blijf alles zeggen wat ik wil.'

Het is toeval dat het convenant nu aan de orde komt, nadat vorige week PVV-raadslid Emil Smeding opstapte. Hij plaatste op de Facebook-pagina van RTV Noord een reactie dat een brand in het azc in Ter Apel geblust moet worden met benzine. Door alle commotie is hij afgelopen vrijdag opgestapt.

Lees ook:

- PVV-raadslid Delfzijl stapt op

- Afscheid van een roerige carrière: 'Spijt is een loos woord'