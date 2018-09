Gronings Sportdebat kent geen winnaar

De vonken vlogen er niet af bij het Gronings Sportdebat. In zaal 8 van de bioscoop van de Euroborg gingen twaalf politieke partijen donderdagavond met elkaar in discussie over sport.

Een aantal thema's uit het Nationaal Sportakkoord stond centraal. Daaruit waren drie stellingen geformuleerd. Het was de eerste keer dat de politici debatteerden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in november.

'Weinig gescoord'

'Volgens mij deden we allemaal even goed mee. Het was ook niet echt de bedoeling om elkaar buitenspel te zetten. Want de gemene deler is dat iedereen voor sport is.' zegt Sander Claassen van D66. Zijn collega René Bolle is het met hem eens. 'Het was een prettige wedstrijd. Maar dat er veel gescoord is wil ik niet zeggen. Het was in ieder geval leuk om mee te doen.'

De aanvoerder van de Sportpartij Martijn van der Veen debuteert in het gezelschap. Hij koos voor een behoudende tactiek. 'Even aanzien en vervolgens je eigen strijdplan. Ik denk dat dat aardig is gelukt.' Hij had graag wat meer vuurwerk gezien. 'Het was zeker geen bloedeloze 0-0, eerder een 1-1.'

Iets kunnen betekenen

Volgens Inge Jongman van de ChristenUnie was de verhouding van topsport ten opzichte van breedtesport het belangrijkste thema van het debat. Een veel terugkerend onderwerp in de Groninger gemeenteraad. 'Als we erover praten zitten we stijf op een stoel, maar sport spreekt natuurlijk wel heel erg tot de verbeelding. Er zijn voorbeelden genoeg. Als je in de zaal zit bij Donar of Lycurgus wil je daar iets voor kunnen betekenen.

De eindconclusie na een avond debatteren komt van Carine Bloemhoff van de PvdA. 'Het was een redelijke kabbelende wedstrijd. Het was nog niet ontzettend spannend. Maar dit is nog maar het eerste debat. Dit was een mooie opwarmer.'