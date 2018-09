Beukema: 'Politie en Code Rood hadden beter moeten communiceren'

Het gebruik van de wapenstok was niet nodig geweest, als politie en actiegroep Code Rood langer en beter met elkaar gesproken hadden. Dat zei burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl donderdagavond tijdens de raadsvergadering.

De Seniorenpartij en GroenLinks stelden vragen over de zitactie bij het NAM-tankenpark in Farmsum vorige maand. Ze vroegen met name waarom politieagenten tot twee keer toe met de wapenstok sloegen.

'Alleen maar verliezers'

Bij die eerste keer gingen demonstranten tegen het hek staan, tegen de door gemeente en politie opgestelde regels in. De politie verzocht de demonstranten tot meerdere keren aan toe het hek te verlaten. Toen zij dit niet deden, sloegen agenten op demonstranten in.

'Die incidenten kennen alleen maar verliezers', vertelt Beukema. 'De actievoerders hadden ook zelf kunnen zeggen: ga een stap naar achteren. Maar de woordvoerders die met de politie spraken, hadden weinig tijd om mensen daar weg te halen. Daarom kun je je afvragen: had er niet wat langer en adequater gesproken kunnen worden naar de demonstranten?'

Optocht naar gaslocatie

Twee dagen later gingen demonstranten in optocht naar de NAM-locatie in Amsweer, om een spandoek op te hangen aan het hek. Ook daar gebruikte de politie de wapenstok, toen demonstranten te dicht bij de locatie kwamen. Later gaf de politie toe dat dit een communicatiefout was.

Volgens Beukema moet dit incident in politiekringen verder besproken worden. 'Maar voorop staat: men moet eerst goed communiceren, voordat men gebruik gaat maken van de lange wapenstok. Want dat deden ze.'

Uitvergroot

Ottens spreekt in zijn schriftelijke vragen hierover van 'extreem politiegeweld'. Beukema wil daar niets van weten: 'Ik vind zelf dat de actie positief en goed is verlopen, met uitzondering van twee incidenten. Die worden uitvergroot, in het belang van de actievoerders.'

Code Rood organiseerde vier dagen lang een zitactie voor het tankenpark van de NAM om aandacht te vragen voor de gevolgen van de gaswinning en het verbruik van fossiele brandstoffen. Daardoor konden tankwagens met aardgascondensaat, wat in Farmsum wordt opgeslagen, niet langskomen.

Kolenoverslag Amsterdam

Code Rood heeft vaker acties georganiseerd, onder meer bij de kolenoverslag in Amsterdam vorig jaar. Daar knipten ze het hek door, kwamen ze het terrein op en hebben ze volgens Beukema aanzienlijke schade aangericht.

De veiligheidsdiensten waren er volgens de burgemeester bang voor dat ze dit ook bij de NAM in Farmsum zouden doen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd.

