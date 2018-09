Drie finalisten Groninger Ondernemingsprijs bekend

Deurenfabrikant FritsJurgens in Kolham, Koopman Logistics in Leek en Roossien Hoogwerktechniek uit de stad Groningen gaan strijden om de Groninger Ondernemingsprijs 2018.

De drie finalisten werden donderdag gekozen uit negen genomineerden. Dat hadden er tien moeten zijn, maar bakkerij Borgesius uit Stadskanaal trok zich terug uit de wedstrijd wegens 'grote drukte'.

Pitch

De negen genomineerden hielden tijdens de nominatiebijeenkomst ieder een pitch van drie minuten voor de jury, publiek en pers. Winfryd de Haan, voorzitter van het bestuur van de Groninger Ondernemingsprijs, toonde zich daarvan onder de indruk.

'Ik vind het een compliment waard voor alle bedrijven hoe zij zich hebben gepresenteerd tijdens de pitches. Het was van een ongelofelijke goede kwaliteit.'



De finale van de Groninger Ondernemingsprijs is op 29 november in Martiniplaza. Vorig jaar kroonde InnoCore Pharmaceuticals zich tot de grote winnaar.

