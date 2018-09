Deel dit artikel:













Johan van Dam blijft aan het roer bij Afeer (Foto: RTV Noord)

Johan van Dam is per 1 oktober de nieuwe directeur van Afeer, het sociaal werkbedrijf van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Daar was hij sinds 29 januari al als interim-directeur aan het werk.

Afeer is de opvolger van sociale werkvoorziening Synergon. Financiële tekorten Synergon was de laatste jaren geregeld in het nieuws door financiële tekorten. Door de lijntjes met het bedrijfsleven te verkorten en de opleidingen te verbeteren, hoopt Afeer dat die tekorten worden teruggebracht. De gedachte: als meer mensen doorstromen naar een normale baan, hoeft de gemeente minder bij te leggen. Uitdaging Van Dam is blij met de benoeming en het vertrouwen van het bestuur. 'We gaan er met z'n allen voor, het is een uitdaging, maar wel eentje waar we vol voor gaan.' Lees ook: - Einde Synergon, bedrijf gaat verder als Afeer