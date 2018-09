Mediaoverzicht: 'FC Groningen is het lachertje van het Noorden'

'FC Groningen spoor compleet bijster' , 'Lachertje van het Noorden' en 'Het lijkt wel alsof Groningen in een vicieuze cirkel is beland'. De media zijn niet mals over de huidige situatie bij FC Groningen.

Donderdagavond verloor de FC met 0-2 van FC Twente in de KNVB Beker. Na afloop verzamelden woedende supporters zich voor de hoofdingang. De politie kwam in actie om de gemoederen te bedaren.

'Het is iets structureels'

'Het is niet alleen dit seizoen, het was ook het vorige seizoen. Ook Faber kreeg het niet aan de praat. Het is iets structureels, dat niet aan Danny Buijs is te wijten, maar meer aan de organisatie', zegt Gertjan Verbeek bij Fox Sports.

'Het is niet stabiel. Ze kiezen twee of drie jaar geleden voor een nieuw topsportcentrum, en trekken Gerard Kemkers aan. Toen dacht ik: iemand uit een andere sport, dat zou wel eens verfrissend kunnen werken. Dan ben je twee of drie jaar verder, en zijn er heel veel wijzigingen. Ron Jans wordt teruggehaald, er zijn heel veel wijzigingen. En Gerard Kemkers is inmiddels weg.'

'Beginnen met nieuw elan'

'Nijland zit er al sinds jaar en dag. We weten niet beter dan dat hij de directeur is. Ron Jans is er nu bij. Dat zou dan betekenen dat je als club ook écht van heel veel zaken afscheid moet nemen, en moet beginnen met nieuw elan', zegt presentator Jan Joost van Gangelen van Fox Sports.

'Dat moment ben je al voorbij', reageert Arnold Bruggink, oud voetballer. 'Dat had allang moeten gebeuren. Je slaat een nieuwe weg in op een gegeven moment. Je moet onderscheidend zijn in mijn ogen. Het is in de voetballerij heel moeilijk om die lijn vast te houden. Je gaat vaak terugvallen in eigen groepjes en wat vertrouwd is. Het lijkt wel alsof Groningen in een vicieuze cirkel is beland. '

'Levensgrote spiegel'

'Met Twente als tegenstander wordt Groningen een levensgrote spiegel voorgehouden', schrijft De Volkskrant. 'Na een rampzalig verlopen seizoen degradeerde de ambitieuze subtopper uit Enschede. Hoewel het nog vroeg in het seizoen is, is de vergelijking met Groningen snel gemaakt.'

'Na de euforie van de bekerwinst in 2015 heeft het negatieve sentiment de overhand gekregen bij de trots van het Noorden. Wacht Groningen hetzelfde lot als Twente?' vraagt de krant zich af.

'FC Groningen spoor compleet bijster'

Ook het commentaar in De Telegraaf liegt er niet om. 'Lachertje van het Noorden' en FC Groningen spoor compleet bijster opent de krant de sportpagina.

'FC Groningen beleeft tot nu toe een ongekend ramseizoen en straalt op alle manieren en in alle geldingen uit het spoor volledig bijster te zijn', aldus de krant. 'Wat FC Groningen in het tweede bedrijf van de wedstrijd liet zien was een parodie op het profvoetbal.'

'FC Groningen dieper in het moeras'

'FC Twente heeft het geplaagde FC Groningen nog wat dieper in het moeras geduwd', schrijft Voetbal Inside. 'Gezien het spelbeeld en de kansenverhouding viel de uitslag nog klein uit.'

'FC Groningen was in aanvallend opzicht machteloos en bleek verdedigend zeer kwetsbaar.' Het medium vraagt zich op Twitter af of Danny Buijs de kerst nog wel haalt.

