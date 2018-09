Rondje Groningen: 'Bijzondere persconferentie bij FC Groningen

Natuurlijk ook in het Rondje aandacht voor FC Groningen en wel met beelden van een bijzondere persconferentie. En in Zuidbroek wordt een robot ingezet om het voetbalveld te maaien.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Persconferentie bij FC Groningen

Even attentie voor de nieuwe algemeen directeur en manager bij FC Groningen.

2) Diederik over Sergio Padt

NPO Radio 1 was er donderdagavond vlug bij met een grap over het verlies van FC Groningen en het treinincident van Sergio Padt.

3) Grand opening

De Nationale Sportweek werd vandaag geopend in het stadion van FC Groningen. Prima plek voor een grootse opening natuurlijk. Overigens duurt de sportweek in Groningen maar liefs twee weken. Bedoeling is om te laten zien hoe leuk sporten en bewegen is. Daarom worden allerlei activiteiten georganiseerd door clubs, scholen en verenigingen.

4) Vanuit de lucht

Wie ziet zijn huis of zijn werk liggen?

5) Update van Henk

Hij begon in Stadskanaal, maar is nu dichtbij Israël. Lees er alles over in deze update.

6) Robotmaaiers

ZNC Zuidbroek start vandaag met een proef: robotmaaiers gaan daar het grasveld maaien. Voordelen zijn onder andere dat er minder personeel ingezet hoeft te worden en dat robots de grasmat minder beschadigen.

7) De opbouw gaat door

De 'vernieuwde' oostwand van de Grote Markt krijgt met de dag meer vorm. Op de achtergrond het Forum waar ook steeds meer steigers verdwijnen.

8) Ingepakt staat netjes

Floris Schakelaar keek even raar op, toen hij in de parkeergarage aan het Boterdiep in Stad liep. Of de eigenaar van de auto nog thuis is gekomen, is onbekend...



9) Ome Unicorn

Conducteur Bram geeft een voorzetje. Irene kopt 'm in.



10) Opzwepend

Pieter van der Zweep maakte onlangs zijn debuut op het Mega Piratenfestijn. Niet met zijn eigen genre overigens... maar wel feestelijk.



Rondje Groningen is er elk werkdag. Bekijk ook ons archief. Goed weekend!