Vertrekkend nachtburgemeester: 'Ik hoop dat mijn opvolger de kansen krijgt die ik niet heb gekregen'

'De jury had mij beter niet kunnen kiezen' en 'ik ben niet zo mediageil als ik overkom'. Het zijn uitspraken van de vertrekkende nachtburgemeester van Groningen, Oelinda de Vries.

Vrijdag wordt bekend wie haar opvolger gaat worden voor de komende twee jaar.

Valse start

Het nachtburgemeesterschap van De Vries kende een valse start. Bij de bekendmaking van de nieuwe burgemeester twee jaar geleden, werd de verkeerde naam genoemd. Die kandidaat was al bezig met zijn overwinningsspeech, toen hij de ambtsketen moest afstaan aan De Vries. 'Ik hoop dat jullie mij hier niet op aankijken', probeerde zij nog.

Ik heb heel veel gelobbyd. Steeds kreeg ik te horen: 'Leuk idee, maar het gaat 'm niet worden Oelinda de Vries-vertrekkend nachtburgemeester

Verfrissende ideeën

Het was eigenlijk helemaal niet haar eigen idee om nachtburgemeester te worden. 'Een paar mensen hadden me ertoe gezet en toen ben ik het gewoon gaan doen. Opeens zat ik bij de laatste vijf en vanaf dat moment wilde ik ook echt mijn best doen.'

De Vries had volgens de jury 'verfrissende ideeën'. Ze pleitte voor meer openbare toiletten voor vrouwen, cameratoezicht in de buitenwijken en voor Stadjers en studenten dichter bij elkaar brengen tijdens oud en nieuw. 'Ik heb heel veel gelobbyd', vertelt De Vries. 'Steeds kreeg ik te horen: 'Leuk idee, maar het gaat 'm niet worden'. Met cameratoezicht heb je bijvoorbeeld te maken met privacy en dat heeft de gemeenteraad blijkbaar hoog in het vaandel staan.'

Je moet invloedrijke mensen om je heen hebben en die had ik niet Oelinda de Vries-vertrekkend nachtburgemeester

Invloedrijk

'Wellicht ben ik met verkeerde verwachtingen aan het nachtburgemeesterschap begonnen', zegt De Vries. 'Ik ben onafhankelijk en representatief, maar dat heb je helemaal niet nodig. Je moet invloedrijke mensen om je heen hebben en die had ik niet. Ik ben ook niet zo mediageil als ik overkom. Eigenlijk had de jury mij beter niet kunnen kiezen.'

Heeft De Vries dan spijt van de afgelopen twee jaar? 'Nee, zeker niet. Spijt doe ik niet aan. Ik ben tevreden met wat het me heeft gebracht. Een heel groot netwerk en ik weet nu wat ik wil doen. Ik ben inmiddels betrokken bij de politieke partij 100% Groningen en daar krijg ik veel ruimte.'

De organisatoren van de verkiezing hebben al een soort van achterban gecreëerd voor de nieuwe nachtburgemeester Oelinda de Vries-vertrekkend nachtburgemeester

Achterban

Vier mannen staan te trappelen om De Vries op te volgen: Richard de Jong, Merlijn Poolman, Harry de Lange en Menno Hazenoot. De Vries denkt dat haar opvolger meer van zijn plannen zal kunnen realiseren: 'De organisatoren van de verkiezing hebben al een soort van achterban gecreëerd voor de nieuwe nachtburgemeester, dus die krijgt al steun daarvan. Ik hoop echt dat mijn opvolger de kansen krijgt die ik niet heb gekregen.'

