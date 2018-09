Kraantje Pappie heeft een nieuwe plaat én dubbel platina

Het album Daddy van rapper Kraantje Pappie uut Stad is deze vrijdag uitgekomen. De artiest kreeg ook twee platina platen, omdat zijn plaat Lil Craney meer dan 160.000 keer is verkocht in Nederland.

'Dit is een hele fijne releasedag op deze manier', zegt Kraantje Pappie op NPO Radio 1.

'Heel bijzonder jaar'

'Het is een heel bijzonder jaar. Ik ben erg tevreden met de manier waarop mijn carrière op dit moment loopt.'

'Toen we begin dit jaar met Lil Craney een nieuw geluid introduceerden werd dat zó ruim ontvangen en gesteund. Dat maakte wel een grote wisseling van de wacht ineens. Vanaf dat moment is het heel hard gegaan', vertelt Kraantje Pappie.

Jeugdig genre

'Ik ben nu 32 en releasede mijn eerste plaat toen ik 20 of 21 was. Al doende verandert de muziek uiteraard. Maar we zijn best wel een jeugdig genre', vervolgt Kraantje Pappie.

'Om daar in mee te blijven draaien, moet je proberen jezelf aan te blijven passen en kijken: hoe kan ik het interessant houden voor het publiek, zonder jezelf te verloochenen? Daar hebben we twee jaar aan zitten puzzelen en zijn we uitgekomen bij het geluid van Daddy.'

Volwassener onderwerpen

'Het grote verschil is dat het veel minder heftig is. Mijn muziek hiervoor was veel elektronischer, meer op de dance-industrie gebaseerd. Nu heeft het meer van het R&B, het ouderwetse hiphop-geluid, een beetje gemixt met het Caribische', zegt de Groningse rapper.

'Qua tekst probeer ik me over volwassener onderwerpen te buigen waar ik mee zit. Ik heb bijvoorbeeld 'ik heb je nodig' gemaakt, dat is eigenlijk een heel eerlijk, puur liedje over dat ik niet anders kan zeggen dan dat ik mijn vriendin enorm nodig heb in deze tijden.'

'We zijn veel weg en krijgen veel aandacht op allerlei vlakken. Of dat nou is van vrouwen of van media. Ik ben heel erg blij dat ik een punt van rust heb thuis. Als je me had gevraagd toen ik 22 jaar was: maak daar eens een liedje over, dan had ik nog gezegd: nee, ik moet zeggen hoe leuk vrouwen mij vinden', aldus Kraantje Pappie.

