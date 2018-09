Krijgen historische schepen dit jaar nog een vaste ligplaats in Winschoten?

Een vaste ligplaats lonkt voor een aantal historische schepen in de jachthaven van Winschoten.

Volgens voorzitter Henk de Vrieze van Stichting Tramhaven Winschoten moeten over twee weken nog enkele politieke besluiten worden genomen. 'En dan kunnen we de koe eindelijk bij de hoorns vatten.'

De Vrieze sprak vrijdagmiddag met wethouder Erick Wünker en vertrouwt erop dat de laatste hordes worden genomen.

Schouwcommissie

'De schepen krijgen een beoordeling door een schouwcommissie', legt De Vrieze uit. 'Ze moeten ook nog een beetje te maken hebben met het Oldambtse van vroeger. Het scheepje 'De vertrouwen' heeft vroeger hier in de buurt gevaren. Het is leuk om zo'n schip in de haven te hebben liggen.'

Wachten...

In februari van dit jaar werd het verlenen van een vaste ligplaats al in werking gezet. Tot op heden is nog niet definitief, maar daar ligt De Vrieze niet wakker van. 'De gemeente Oldambt is veel sneller dan andere gemeentes met het mogelijk maken van historische schepen in de haven.'