Hoe goed is FC Groningen in het nieuwe Fifa?

Sergio Padt in Fifa (Foto: Sergio Padt in Fifa)

Blijdschap bij veel gamers in onze provincie: het nieuwste voetbalspel Fifa 19 ligt sinds vandaag in de winkels. Ook FC Groningen zit in het spel, maar hoe komt onze FC er vanaf?

We vragen het aan Nick den Hamer. Hij is de eSporter van FC Groningen en doet mee aan de eDivisie, de Eredivisie op het gebied van het voetbalspel. Hij is vrijdag bij de lancering van het spel in een elektronicawinkel in Stad.

Hoe doet FC Groningen het in Fifa?

'We komen er redelijk gemiddeld uit als team. We zitten wel bij de top vijf tot top acht van de teams uit de Eredivisie.'

'De beste speler is Sergio Padt trouwens. Die ben ik al een paar keer tegengekomen in het spel.'

De spelers van FC Groningen met de hoogste score dit jaar:



Speel jij zelf ook met spelers van de FC?

'Af en toe wel, maar in mijn eigen competitie helaas niet. Ik speel wel met het tenue en met het logo, maar verder zit het spel zo niet in elkaar. Je speelt dan toch met de betere spelers uit de wereld. Ik heb nu bijvoorbeeld Eusébio in mijn team (een legende die inmiddels overleden is, red.). Dat kan in het echt helemaal niet.'

Leeft het spel een beetje onder de spelers van FC Groningen?

'Ja, er zijn wel een aantal FC-spelers die het spelen. Ze dagen me ook wel eens uit voor een potje. En ze houden ook wel in de gaten hoe de statistieken in het spel zijn.'

Hoe kan het dat de spelers vaak niet heel erg goed lijken op de echte spelers?

'De spelers in de Eredivisie krijgen geen gezichtsscan van de makers van het spel. Dat gebeurt in de grote buitenlandse competities wel. Dus daarom lijkt het niet erg goed.'

Wordt het ook veel gespeeld door supporters, merk je dat?

'Je merkt dat het vooral leeft onder jonge supporters: kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Zij volgens ons ook het meest op social media. Ze zijn heel erg bezig met Fifa en vinden het leuk om me te volgen tijdens mijn wedstrijden. We doen ook toernooitjes in het stadion; daar komen ook zeker supporters op af.'

Moet je als eSporter nu ook wennen aan het nieuwe spel?

'Ik begin elk jaar weer op nul inderdaad. Dat vind ik juist wel leuk. Het is veel spelen, spelers verzamelen en een team bouwen. Ik moet veel oefenen, want er is veel veranderd dit jaar. Het schieten is bijvoorbeeld heel anders. Ik doe nu met de lancering van het spel veel workshops, maar elk vrij uurtje ben ik aan het trainen.'

Lees ook:

- Groninger wint FIFA-toernooi in Noordlease Stadion