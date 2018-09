Oldskool koeien melken? Boer Bijmolt doet het nog

Wie bij Tjamsweer wel eens langs het land van boer Henk 'Henkie' Bijmolt rijdt, waant zich af en toe terug in de jaren '60 of '70. Bijmolt laat zijn koeien niet naar de stal komen om te melken, maar de boer zoekt de koeien juist op. Met een weidewagen!

De wagen staat op vier wielen, vaak met voerbakken rondom. Daarboven zit een ring rondom de gehele kar, waar de koeien aan vast worden gemaakt. Ondertussen worden ze aan de melkmachine gekoppeld, die in een soort 'huisje' bovenop de kar staat. Het gebruik is zeer zeldzaam, want tegenwoordig wordt alles geautomatiseerd gedaan.

Als je het kwijt bent, krijg je het nooit weer boer Henkie Bijmolt

'Ik ben één van de laatsten, denk ik. Mijn pa deed het altijd al. En ik dacht: als je het kwijt bent, krijg je het nooit weer. En mijn stugge kop telt misschien ook wel mee', zegt Bijmolt in alle vroegte in zijn weiland, terwijl de dauw nog op het gras staat.

Uurtje

'Ik wist nu dat je kwam', vervolgt hij tegen verslaggever Wiebe Klijnstra. 'Maar normaal neem ik wat jongens van de zorgboerderij mee en dan beginnen we rond vijf of half zes. Er staan 23 koeien om de wagen heen, daar zijn we dan een uurtje mee bezig. De koeien leveren zo'n twinnug kane (twintig liter, red.) melk op, ze zijn goed gezond', zegt 'ie trots.

Als dat gezoes eromheen, daar ben ik strontzat van boer Henkie Bijmolt

'Ik heb er veel plezier aan om het op deze manier te doen, ook met die jongens van de zorgboerderij. Maar als dat gezoes eromheen, met al die regeltjes, daar ben ik strontzat van.'

Bolle

Over regeltjes gesproken: Bijmolt heeft een waarschuwing op het hek hangen. 'PAS OP STIER!', is de kort, maar krachtige boodschap.

Als ze jeuk hebben, dan redden ze zich wel boer Henkie Bijmolt

'Ja. Die loopt er veur de dekkerij. Ik doe ook niet aan KI (kunstmatige inseminatie, red.)', geeft Bijmolt aan. 'Ze moeten het zelf doen. Als ze jeuk hebben, dan redden ze zich wel', knipoogt hij.

'Ik heb dat bordje er wel hangen, want dat zijn de regels, maar het is ook echt oppassen met die bolle. Ook met die jongens van die zorgboerderij erbij. Je moet altijd op je hoede wezen. Als 'ie wil heeft 'ie je binnen een seconde te pakken. Dat verlies je toch, dan ben je er geweest.'

Het moet tegenwoordig allemaal maar groter en groter boer Henkie Bijmolt

Maar hoe ernstig de waarschuwing van Bijmolt ook is, verslaggever Wiebe kan zijn ogen maar niet van die weidewagen afhouden, die iets verderop staat. Levert dat nou veel bekijks op? 'Mensen blijven vaak even staan en een fotootje maken. Het is aans as aans, hè? Het moet tegenwoordig allemaal maar groter en groter, maar laten we dit maar zo houden', besluit de boer.