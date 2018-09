Illustrator Bert Cornelius overleden (66)

De Groningse illustrator Bert Cornelius, vooral bekend van het feuilleton Mussengang in de Universiteitskrant, is afgelopen maandag na een slepende ziekte overleden.

Cornelius was gepromoveerd arts en werkte tot zijn dood bij het kenniscentrum verzekeringsgeneeskunde van het UMCG. Daarnaast had hij de kunstacademie voltooid en als tekenaar maakte hij tientallen jaren de illustraties bij de UK.

Ook illustreerde hij het feuilleton Bij Hoog en Bij Laag, over de verwikkelingen in het Groningse provinciehuis, dat tussen 1999 en 2009 elke zaterdag in het Dagblad van het Noorden verscheen.

Bert Cornelius is 66 jaar geworden.

Een minicursus tekenen met Bert Cornelius uit 2008.