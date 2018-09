Dronebeelden: Logo van Westerkwartier gemaaid in gras van Nienoord

Dat Bas Bolhuis van groenvoorziening Van der Werf uit Bedum mooi gras kan maaien heeft hij vaker laten zien, maar nu heeft hij wel een heel bijzonder kunstwerk afgeleverd.

Hij heeft het logo van de nieuwe gemeente Westerkwartier gemaaid op Landgoed Nienoord in Leek.

Zonder tekening

Bolhuis maait twee keer per jaar het gras van het hondenuitlaatterrein op het landgoed. Eerder maakte hij bijvoorbeeld een ondergaande zon. Dit keer bedacht hij het logo van Westerkwartier op het terrein van tweehonderd bij driehonderd meter.

Gert de Vries van de gemeente Leek heeft opdracht gegeven om te maaien: 'Ik zeg altijd: 'Maak er maar iets moois van' en dan is het telkens een verrassing wat er tevoorschijn komt. Dit is heel mooi en heel knap gedaan, want hij heeft het zonder tekening gemaakt. Het is alleen jammer dat het uitsluitend vanuit de lucht te zien is'.