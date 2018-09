'Herdenkingsblokkade' bij tankenpark NAM: 'Vanaf nu elke maand' (update)

Een maand na de protestactie van Code Rood is het tankenpark van de NAM in Farmsum opnieuw doelwit van een blokkade. Dit keer door leden van actiegroep Ons Laand, ons Lu.

'Dat gaan we vanaf nu elke maand doen. Je moet het zien als een soort herdenkingsblokkade voor de Code Rood-actie. Uit onvrede over hoe dat toen gegaan is, met gewonde deelnemers', stelt Inez Witjes namens de actiegroep.

Vrachtwagens tegenhouden

Aan het begin van de middag hebben volgens Witjes zo´n tien mensen gehoor gegeven aan de oproep het tankenpark te blokkeren. Actievoerder proberen vrachtwagens die het terrein op willen tegen te houden zodat zij hun lading niet kunnen lossen.

'We hopen dat dit aantal nog aanzwelt. We gaan sowieso nog de hele middag door.'

De politie is op de hoogte van de blokkade en zegt in overleg te zijn met de actievoerders.

Hongerstakers

Actiegroep Ons Laand, ons Lu is onder meer bekend van het hongerstakerskamp bij het kantoor van Centrum Veilig Wonen in Appingedam.

