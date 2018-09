Knol's Koek wil herstart aan het Hoendiep

Het door brand getroffen Knol's Koek in Groningen wil een herstart aan het Hoendiep. Dat zegt directeur Edwin Knol.

Schade

Half augustus veroorzaakte een in een wasdroger begonnen brand grote schade in het fabriekspand. Van de buitenkant ziet het pand er redelijk ongeschonden uit, maar binnen is de (rook)schade groot.

2010

Het was de tweede keer dat Knol's Koek werd getroffen door brand: in 2010 gebeurde dat ook al. Toen kon Knol tijdelijk verder bakken in een ruimte van een collega in Haren. Deze keer was er geen vervangende ruimte beschikbaar en was het maar de vraag of Knol nog terug wilde naar het Hoendiep.

'Alles op alles'

Inmiddels is dat wel duidelijk: 'We zetten alles op alles om hier terug te komen. We willen hier zo snel mogelijk weer de koek uit de oven zien rollen', zegt een met roetvegen besmeurde directeur Edwin Knol. Hij helpt deze dagen mee het pand te strippen en schoon te maken.

Inspectie

Helemaal zeker is de terugkeer nog niet: een definitieve inspectie van het gebouw moet nog plaatsvinden. Knol: 'Ik heb goede hoop dat het allemaal goed komt. Volgende week moet dat duidelijk worden.'

Vertrouwen

De directeur van het op vijf jaar na honderd jaar oude bedrijf verwacht dat er na de herstart voldoende vraag zal zijn naar zijn koek: 'Ik verwacht, ik hoop dat wij straks weer in vele supermarkten in de provincie Groningen liggen. Dat vertrouwen heb ik wel'.

