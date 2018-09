Grote kleindierenshow is vogelgriep voor: gekakel is twee maand vervroegd

Om er zeker van te zijn dat de kleindierenshow in de Eurohal in Zuidbroek door kan gaan, heeft de organisatie besloten het evenement twee maanden eerder te houden.

De Winschoter Pluimvee en Konijnenclub (WPKC) probeert zo een eventuele uitbraak van de vogelgriep voor te zijn. In drie jaar tijd is de show twee keer afgelast vanwege een vervoers- en tentoonstellingsverbod. Dat heeft de WPKC flinke imago- en financiële schade opgeleverd.

Gevolgen

Nu wordt de show vrijdag 28 en zaterdag 29 september gehouden, in plaats van in november. Dat heeft nogal wat gevolgen, bijvoorbeeld voor Natasja Huizing-Boer uit Midwolda, die haar kippen heeft ingestuurd. Ze heeft niet zulke goeie hoop, zegt ze vrijdagochtend in de Eurohal.

'Ze zijn nog erg jong. De show is erg vroeg en daarom moesten we eerder fokken. Dan moet je bij gaan sturen met bijvoorbeeld kunstlicht, zodat ze eerder eieren gaan leggen. Dat heeft niet mooi uitgepakt.'

Keurmeester Evert Visser

Het totale dier

Natasja's dieren zullen langs keurmeester Evert Visser gaan, die uitlegt waar hij op let: 'We letten op vorm, kleur en kopversierselen, eigenlijk het totale dier. We zoeken vooral naar de mooie dingen, we kijken niet per se wat niet mooi is.'

WPKC-voorzitter Willem de Wit

Niet meer op zondag

WPKC-voorzitter Willem de Wit merkt dat de pluimveewereld drastisch aan het veranderen is. De show is niet alleen veel eerder in het jaar. Na 105 jaar is ook besloten de show niet meer op zondag te houden.

'Dat is allemaal voor het welzijn van de dieren. Je moet mee met deze tijd, dan maak je zo'n beslissing. Ze denken dat de dieren veel te lang in het hok zitten, tja..'

De Wit denkt er het zijne van: 'Maar voor de medewerkers is het wel lekker, een dag minder. Toch was de zondag vroeger wel de beste dag, dan kwamen de meeste mensen.'

Toch ziet hij een positief puntje: 'We hebben 815 dieren, net zoveel als vorig jaar. Ik ben blij dat we geen teruggang hebben.'

Het is jammer dat de jeugd niet meer meedoet WPKC-voorzitter Willem de Wit

Maar de glorietijden van vroeger zijn volgens de Wit voorbij. 'In het verleden waren het er 1.500 dieren, dat was nog in Winschoten.' Hij ziet de vergrijzing als belangrijke oorzaak: 'Het is jammer dat de jeugd niet meer meedoet.'

En: 'De hele entourage eromheen, van dierenwelzijn, inentingen, vogelpest.. dan zeggen mensen: nou is het gebeurd, ik stop ermee.'