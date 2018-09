Bosker is weer stressloos: 'Het loopt weer zoals het hoort en moet'

Schaatser Marcel Bosker had stress. Zoveel dat hij afstand nam van alles wat met schaatsen te maken had. Hij woonde een tijd bij zijn ouders in Zwitserland.

Voor Bosker waren het spannende en onzekere zomermaanden. De nummer drie van het WK Allround wist lange tijd niet waar hij aan toe was richting het nieuwe seizoen. 'Je wilt graag weten met welke trainer en met welke ploeg je het schaatsseizoen ingaat. Het geduld was op een gegeven moment wel op en daar wordt je chagrijnig van', vertelt Bosker in de Elfstedenhal in Leeuwarden.

Hij stapt net van het ijs in de Elfstedenhal in Leeuwarden na zijn derde plaats in de eerste Mass-start van het seizoen. Na de finish komt hij nog lelijk ten val. Maar zonder grote schade. 'Alleen mijn neus doet wat pijn.'

'Fijne oplossing'

In eerste instantie trainde Bosker in de groep van ploegloze schaatsers. Want hij was niet de enige die min of meer op eigen kosten de zomer moest zien door te komen. 'Dit was een hele fijne oplossing van de KNSB. We konden daardoor ook met z'n allen op trainingskamp gaan. En nu hebben we sinds anderhalve maand een sponsor erbij en loopt het zoals het hoort en hoe het moet.'

Ik ga weer lekker knallen straks schaatser Marcel Bosker

De eerste wedstrijden staan voor Bosker in het teken van plaatsing voor de worldcups. Hij durft ook al stilletjes te hopen op het EK en WK Allround. 'De hoofdfocus ligt op het EK in Collalbo op buitenijs. Dat ligt me wel. Ik weet hoe ik hard moet schaatsen. Ik ga weer lekker knallen straks.´

