Nijland over eigen rol: 'Opstappen komt niet in mij op, kop d'r veur!'

'Nijland, rot op!' zong een groep supporters donderdagavond na de verloren wedstrijd tegen FC Twente. Maar 'oprotten' is geen optie voor de algemeen directeur van FC Groningen. 'Nee, dat komt niet in mij op.'

De supporters probeerden de hoofdingang van het stadion te bestormen. De politie moest ingrijpen om dat te voorkomen. Nijland koos er voor om naar ze toe te gaan: 'Ze wilden met me praten, dus dan doe ik dat.'

Pijn

'Ik heb met afgevaardigden van verschillende supportersgeledingen gesproken. Daar hoorde ik veel boosheid en teleurstelling, dat begrijp ik ook.'

Dat doet pijn, daar ben ik eerlijk in FC Groningen-directeur Hans Nijland

De boodschap 'Nijland, rot op!' kwam hard aan bij de directeur. 'Ik heb het gehoord, dat doet wel pijn, daar ben ik eerlijk in.'

Strijdvaardig

'Aan de andere kant', vervolgt hij: 'Als je de beker wint vinden ze het prachtig, en dit is het omgekeerde. Ik ben eindverantwoordelijk, dus mensen mogen mij er op aanspreken. En ik heb liever dat de boosheid richting mij gaat, dan naar de technische staf en spelers.'

Als het minder gaat, staan de echte kerels op FC Groningen-directeur Hans Nijland

De directeur klinkt steeds strijdvaardiger: 'Opstappen komt niet in mij op, nee! Als ik zou opstappen en we zouden direct punten pakken, dan moeten we dat onmiddelijk doen. Maar ik denk dat dat niet het geval is.'

'Goed leiderschap kenmerkt zich wat mij betreft door het volgende: juist als het minder gaat staan de echte kerels op. Ik moet er zijn voor de club. Ik loop er niet voor weg, daar hou ik niet van.'

En dan: 'Dit maakte me nog strijdbaarder dan ik al ben.'

Vertrouwen?

FC Groningen ligt na één ronde al uit de beker en staat al een tijdje op de laatste plaats van de Eredivisie. Heeft Nijland nog wel vertrouwen in een ommekeer?

'Ik ben er van overtuigd dat de jongens beter kunnen. We zitten nu in een hele slechte fase, maar het heeft veel te maken met vertrouwen. Er is veel gezegd over de selectie. Het is een cliché, maar we hebben een overwinning nodig. Dan kan het zomaar de andere kant op gaan.'

We hebben iedereen nodig, kop d'r veur! FC Groningen-directeur Hans Nijland

Houdt de directeur dan geen enkele rekening met degradatie? 'Zeggen dat een club er nooit uit zal vliegen is onderschatting van wat er in voetbal en in sport in het algemeen kan gebeuren.'

'Er zijn veel grote clubs al eens gedegradeerd. FC Twente vorig jaar, NEC, NAC. Maar ook wij in een ver verleden. Toch hebben we kwaliteit en een uitstekende technische staf. Met elkaar krabbelen we weer omhoog', zegt hij vastberaden.

'Daar hebben we trouwens iedereen bij nodig. Supporters, sponsors..' Hij laat een kleine stilte vallen: 'En soms een klein beetje de pers. Iedereen. Kop d'r veur!'

