Live: Verlenging Fribourg - Donar 75-73 Sean Cunningham in duel met Fribourg-speler Chad Timberlake tijdens de heenwedstrijd (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar spelen vrijdagavond in het Zwitsere Fribourg de return in de tweede voorronde van de Champions League. In Groningen verloor Donar de heenwedstrijd: 67-72.

Vanaf 20 uur proberen de Groningers de achterstand weg te poetsen in een poging zich te plaatsen voor de derde en laatste voorronde voor de groepsfase. LIVE: Fribourg Olympic-Donar Het duel is te volgen via onderstaande stream en ons liveblog: Zwitsers wonder? Mocht de missie van Donar slagen, dan wacht het Turkse Sakarya Büyüksehir. Maandag 1 oktober (thuis) en donderdag 4 oktober (uit) worden deze duels uitgevochten.