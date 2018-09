Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Verdubbeling N33 best voor verkeersveiligheid en bereikbaarheid' De N33 ter hoogte van Zuidbroek (Foto: Google Street View)

Een verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam is het beste voor de verkeersveiligheid van de weg en de bereikbaarheid van Noordoost-Groningen. Dat staat in het milieueffectrapport dat is geschreven over de weg.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Toch is het nog niet zeker dat de weg wordt verdubbeld: ook alternatieven om de weg niet te verdubbelen of om slechts één rijstrook toe te voegen, scoren positief op bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Wel is die score minder hoog dan bij verdubbeling van de weg. Drie rijstroken Als er slechts één rijstrook aan de weg zou worden toegevoegd, bestaat de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam straks uit drie rijstroken. Op de middelste rijstrook wisselt de rijrichting, zodat bijvoorbeeld vrachtwagens ingehaald kunnen worden. Die optie voldoet, net als de andere twee opties, aan de doelstellingen van het project. De milieueffecten van de drie verschillende opties komen volgens het rapport in grote lijnen met elkaar overeen. Bereikbaarheid Appingedam achteruit Verder zegt het rapport dat de bereikbaarheid van Appingedam achteruit gaat. Die gemeente heeft inmiddels zelf ideeën ingediend en hoopt door de afrit van de nieuwe N33 een andere plaats te geven de bereikbaarheid te verbeteren. Lees ook: - Appingedam: 'Andere afrit in verdubbelde N33'

- Meer onderzoek nodig naar verdubbelingsplannen N33