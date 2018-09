Dit weekend in Groningen: Knuffel een stinkdier of jaag op een bruidsjurk

De laatste dagen van september biedt eten, wandelen door Grunnen, sport, witte bruidsjurken en veel muziek. Een bloemlezing van wat onze mooie provincie dit weekend te bieden heeft.

Lik je vingers af

In juli ging het niet door, maar nu wél: het MultiCulinair Food Festival in Haren. Het Raadhuisplein is zaterdag en zondag vanaf 12 uur volgens de initiatiefnemers 'een gezellig en toegankelijk openluchtrestaurant met eten, drinken, livemuziek en een kinderprogramma'. Tip: het is geen juli meer, neem een jas of vest mee.

Streektoaldag

Drie lege winkelpanden, café De Toeter en de foyer van cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam ademen zaterdag de Grunneger streektoal. Van 12.45 tot 17.15 uur betreden onder andere Jan Henk de Groot, Wia Buze en Zuver Scheerwol de diverse podia.

Muzikaal Delfziel

Nog meer muziek, maar dan iets noordelijker. In het centrum van Delfzijl laten meer dan achthonderd blaas- en slagwerkmuzikanten van zich horen in meer dan dertig orkesten, fanfares, showkorpsen en bands. Zaterdag om 13 uur start het programma. In de avond wordt vanaf 20 uur een muziekshow gehouden op het Molenbergplein. De zondagmiddag staat het centrum in het teken is het Delfzielster Dweildag.



Daar komt de bruid(egom)

Toekomstige bruidsparen die met het handen in het haar zitten, hebben twee opties dit weekend: Stadskanaal of Leek. Op zaterdag (18 tot 21 uur) en zondag (11 tot 16 uur) zijn de laatste bruidstrends te zien in een van de loodsen van Museumspoorlijn STAR. Zondagmiddag tussen 11 en 17 uur is dit ook het geval bij Borg Nienoord.

Tocht om de Noord

De Tocht om de Noord leidt wandelaars jaarlijks langs de vele mooie plekken die onze provincie rijk is. Dit weekend wordt het landschap bekeken door de bril kijken van de schilders van De Ploeg. Meedoen kan niet meer, maar aanmoedingen mag altijd.



Ben jij een knuffeldier?

Voor de dierenliefhebbers houdt het Kleindierenpark in Bellingwolde zondag van 10 tot 16 uur een knuffeldag. Onder andere cavia's kunnen geknuffeld worden. Enneh, ook stinkdieren... succes!

Lycurgus en de FC

O ja, voor het geval je van sport houdt: de volleyballers van Lycurgus spelen zaterdag om 20 uur in het Alfa-college Sportcentrum tegen Taurus voor de Supercup. En zondagmiddag is het weer de beurt aan de FC. Om 14.30 uur komt FC Utrecht op bezoek.

Veel plezier dit weekend!