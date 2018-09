School Termunterzijl sluit; nieuw fietspad naar Woldendorp

De gemeente Delfzijl gaat volgend jaar een nieuw fietspad aanleggen langs de provinciale weg tussen Woldendorp en Termunten. De school in Termunterzijl gaat dicht, daarom zijn kinderen straks aangewezen op het nieuwe kindcentrum in Woldendorp.

De raad is akkoord met de benodigde investering van drie ton voor het fietspad.

Minder kinderen

De Woldrakkers in Woldendorp en De Munte in Termunterzijl zijn vorig jaar gefuseerd vanwege dalende leerlingenaantallen. Op dit moment gaan de kinderen nog naar het gebouw van De Munte. Vanaf volgend schooljaar kunnen ze naar het nieuwe - aardbevingsbestendige - kindcentrum in Woldendorp.

Volgens de gemeente laat de veiligheid op de weg tussen de twee dorpen te wensen over. Daarom steekt de gemeente het hele budget dat ze heeft voor de aanleg van veilige fietsverbindingen - drie ton - in het project.

Potje is leeg

Daardoor is er voorlopig geen geld meer om andere fietspaden aan te leggen, waaronder die tussen Holwierde en Appingedam. Raadslid Janny Volmer van de PvdA vroeg opheldering hierover, aangezien de schoolcampus in Appingedam voor voortgezet onderwijs in 2021 klaar is. Een volwaardig fietspad is dan wenselijk, maar zou meer dan één miljoen euro kosten.

CDA-wethouder IJzebrand Rijzebol laat weten dat het grootste deel van dat fietspad op grondgebied van Appingedam loopt. 'We gaan niet over paden in andere gemeenten, daar moeten we samen aan werken. We hebben nu drie ton en we moeten geld niet onnodig op de plank laten liggen, dus daarom moeten we eerst kiezen voor Termunten-Woldendorp.'

De PvdA wil ook dat de fietsverbinding tussen Wagenborgen en Delfzijl wordt verbeterd. Aangezien het potje voor veiligere fietspaden nu leeg is, zei Rijzebol toe te kijken naar andere manieren om daar geld voor vrij te maken.

?Pendelbusjes

Op dit moment worden kinderen tussen Woldendorp en Termunterzijl nog met pendelbusjes naar school gebracht. Als het kindcentrum in september volgend jaar opengaat, zullen ouders vanuit Termunterzijl naar Woldendorp rijden.

