Komt het nog goed met de FC? 'Buijs zit met verschrikkelijk slechte selectie opgezadeld'

'We begonnen deze week met onrust bij FC Groningen, maar we sluiten de week er ook mee af', zegt presentator Marcel Nieuwenweg. Komt het nog wel goed met FC Groningen, is vrijdag de grote vraag in de uitzending van Noord Vandaag.

Kwaliteitskwestie

FC Groningen ligt na het verlies tegen FC Twente na één ronde al uit de beker, de club staat laatste in de Eredivisie en supporters riepen donderdag om het vertrek van clubdirecteutr Hans Nijland.

Clubwatcher Stefan Bleeker heeft er niet veel vertrouwen in: 'Ik denk dat trainer Danny Buijs met een verschrikkelijk slechte selectie zit opgezadeld'. Ook tafelheer Piet van Dijken denkt er zo over: 'Kwaliteit is het probleem. FC Twente leek gisteren wel een toppploeg te hebben.'

Voormalig FC Groningen-speler Arjan Blaauw denkt dat externe factoren ook meetellen: 'De ploeg komt achter en het zakt als een plumppudding in elkaar. Ik denk dat de onrust gisteren voor het stadion wel van invloed is op spelers, er gebeurt zoveel om de ploeg heen.'

Ook FOX Sports-analist en oud-speler Evgeniy Levchenko vindt het een kwaliteitskwestie: 'Je moet het niet neerleggen bij Buijs, het is echt de kwaliteit van de selectie. Hoewel: Mahi, Cassierra en Doan zouden beter moeten kunnen dan nu.'

Van Dijken snijdt een gevoelig punt aan: 'Is het wel zo handig van Nijland geweest om Ron Jans als technisch manager terug te halen. En is het van Jans wel zo handig geweest om terug te gaan? Terugkeren is nooit goed, helemaal niet in de voetballerij.'

Zangeres Kira Dekker, die ook aan tafel zit, doet ook een duit in het zakje: 'Heeft het niet met mindset te maken? Ze moeten elkaar na een achterstand in de rust niet naar beneden praten natuurlijk.. maar goed ik weet niet hoe dat gaat in zo'n kleedkamer.'



Negatieve media

Volgens een aantal supporters ligt het ook aan 'de media', zoals RTV Noord. Zo ondervond verslaggever Ronald Niemeijer bij het trainingsveld van FC Groningen. 'Kijk maar eens op Noord, alsof Padt een moord begaan heeft!'



Roodehaan kraait voor het laatst

Camping Roodehaan in Warfhuizen houdt er mee op. De camping is onder voorbehoud verkocht. Vanavond was het laatste diner voor de gasten. En waar eten is, is Ronald..



Achter de schermen

Tientallen bedrijven in de stad Groningen houden morgen open dag. Bijvoorbeeld de Gemeente Groningen, Hooghoudt en de fotofabriek. Verslaggever Derk Bosscher ging alvast bij wijze van uitzondering achter de schermen.



Kira houdt het dichtbij zichzelf

Zangeres Kira Dekker uit Bad Nieuweschans brengt volgende week haar nieuwe EP 'Homemade' uit. 'De plaat geeft de groei van mij als mens en artiest weer.' Hoe dat klinkt? Bekijk en beluister dat hier: