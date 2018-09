Mollema dagdroomt van de regenboogtrui

Mollema in de aanval in de Vuelta (Foto: Sebastien Nogier/EPA)

Bauke Mollema staat zondag aan de start van de wegwedstrijd op WK Wielrennen in Oostenrijk. En hij droomt stiekem van winst. 'Zelfs als het parcours je niet honderd procent ligt, dagdroom je van de trui. Dat is nu niet anders.'

Dit jaar ligt het parcours Mollema wél. 'Mooi en lekker snel met een hele steile beklimming op het einde', omschrijft de renner uit Zuidhorn de 258,5 kilometer in en om Innsbruck . 'Dit soort slopende parcoursen liggen mij normaal gesproken goed.'

Power in de benen

'Ik denk dat er hele goede power in de benen zit. Ik ben fris uit de Vuelta gekomen en heb geprobeerd de snelheid in de benen te houden', kijkt hij terug op de afgelopen week. 'In de training voelde het goed aan en hopelijk zondag ook.'

'Geen favorieten'

Het Nederlandse team heeft meerdere ijzers in het vuur. Naast Mollema starten onder andere ook Wout Poels en Tom Dumoulin. 'Ik denk niet dat wij de favoriet in huis hebben, zoals Alaphilippe, Kwiatkowski, Valverde; dat soort mannen.'

'Maar we hebben wel verschillende renners die een rol kunnen spelen in de finale. Daar hebben we de ploeg ook voor. We hebben eigenlijk alleen maar klimmers mee.'

