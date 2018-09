Donar na verlenging uitgeschakeld in Champions League

Donar is vrijdagavond na een heroïsch gevecht door Fribourg uit de Champions League gestoten. De Groningers dwongen een verlenging af na een 66-71 eindstand, maar moesten daarin uiteindelijk met 79-77 buigen.

Gemiste kans Gipson

Teddy Gipson kreeg acht seconden voor tijd de kans om bij een 66-71 tussenstand de ploeg van coach Erik Braal naar de derde voorronde van de Champions League te schieten. Het schot van de Amerikaan ketste echter op de ring af.

Europe Cup

In de verlenging bleef het lang spannend, maar trok Fribourg het duel toch naar zich toe. Voor Donar rest nu deelname aan de Europe Cup. De eerste wedstrijd is op woensdag 17 oktober. Tegenstander en locatie moeten nog worden ingedeeld.

Deense en Roemeense tegenstanders

Wel is duidelijk dat Donar uitkomt in poule E van de Europe Cup en hierdoor Bakken Bears uit Denemarken (net als vorig seizoen) en het Roemeense Steaua CSM Eximbank als tegenstander zal treffer. De derde opponent is nog niet bekend.

Veerkracht

De gasten toonden in Zwitserland wederom over een enorme veerkracht te beschikken. Na een grote achterstand in zowel het eerste als derde kwart kwamen de Groningers toch steeds weer bovendrijven.

Beloning blijft uit

In de hectische slotfase bleef de ultieme beloning uit en in de verlenging sleepten de Zwitsers alsnog de zege uit het vuur. Topscorer aan de kant van de gasten was Shane Hammink met 21 punten. Teddy Gipson was goed voor negentien punten.

