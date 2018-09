Kromowidjojo verbetert Nederlands record op 50 meter rugslag

Kromowidjojo eerder dit jaar in training in Eindhoven (Foto: Koen van Weel/ANP)

Ranomi Kromowidjojo heeft vrijdag bij wereldbekerwedstrijden kortebaan in Eindhoven een nieuw Nederlands record op de 50 meter rugslag gezwommen.

De tijd van de meervoudig olympisch kampioene was 26,10.. Ze werd daarmee tweede achter de Braziliaanse wereldrecordhoudster Etiene Medeiros, die 26,07 klokte.

Kromowidjojo nam het Nederlands record over van Kira Toussaint, die vrijdag eerder op de dag in de series aantikte in 26,19.