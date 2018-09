Pech voor Groningse roeiers: langste wedstrijd ter wereld gaat niet door

Een domper voor de Groningse roeiers Mariken Stegemann en Ernst Arbouw van roeivereniging De Hunze. De langste non-stop roeiwedstrijd ter wereld waar ze zaterdag aan mee zouden doen, is afgelast.

De verwachte harde wind zet een streep door de Tour du Lac Léman à l'Aviron, een wedstrijd over 160 kilometer in het Meer van Genève. 'Ik voelde me een beetje als Erben Wennemars toen de Elfstedentocht niet doorging, zegt Eeldenaar Arbouw tegen RTV Drenthe.

.

Alternatief

Als schrale troost wordt er een alternatieve wedstrijd gehouden op de rivier de Rhône waar het team van Stegemann en Arbouw aan de start zal verschijnen.

