Den Oudsten trommelt geen extra politie op voor FC Groningen-FC Utrecht

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen ziet geen reden om zondagmiddag extra politie in te zetten rondom de wedstrijd FC Groningen-FC Utrecht.

'Maar we zijn wel extra alert op signalen. Als het nodig is, wordt er tijdig opgeschaald', plaatst de burgervader een kanttekening, met de ongeregeldheden van donderdagavond nog vers in het geheugen.

Toen kwam een groep supporters na afloop van het duel met FC Twente bij de hoofdingang verhaal halen. Na een kort gesprek met algemeen directeur Hans Nijland keerde de rust terug.



Geen extra risico

Ondanks de grimmige sfeer van donderdag ziet Den Oudsten het duel met FC Utrecht niet als risicowedstrijd. 'Het kan best zijn dat er zondag geen goed resultaat geboekt wordt. Maar ik denk dat supporters wel zien dat verhaal halen bij het bestuur geen zin heeft. Gebeurt dat wel, dan zal de politie reageren en passen we de politiesterkte aan.'

Ik vind persoonlijk dat, daar waar de resultaten van FC Groningen slecht zijn, we met elkaar er volledig achter moeten staan Peter den Oudsten - Burgemeester Groningen

Den Oudsten hakte eerder met het bijltje 'ontevreden supporters'. In zijn negen jaar als burgemeester van Enschede maakte hij 'veel ups, maar ook downs' mee van FC Twente, uitgerekend de ploeg die donderdag in Groningen won.

'Sfeer creëren'

'Ik vind persoonlijk dat, daar waar de resultaten van FC Groningen slecht zijn, we met elkaar er volledig achter moeten staan', noemt hij het recept voor het keren van tij. 'Door te proberen sfeer te creëren, waardoor het misschien iets makkelijk wordt de resultaten te verbeteren.'

'Ik ben in het stadion'

'Zij moeten nu de steun van de supporters voelen. Het helpt echt niet om verhaal te halen bij de directie en daar met grof geweld naar binnen te gaan. En ik denk dat de meeste supporters dit ook zien.'

Op steun van één supporter kan de FC alvast rekenen. Want waar zit Den Oudsten zondagmiddag? 'Ik ben hoogstwaarschijnlijk gewoon in het stadion.'

