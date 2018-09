Hammink: 'Deze uitschakeling is een grote teleurstelling'

Shane Hammink is de verdediging van Fribourg te slim af in de heenwedstrijd (Foto: JK Beeld)

Donar-speler Shane Hammink was erg teleurgesteld na de uiteindelijke uitschakeling van zijn ploeg tegen Fribourg. 'We hadden graag de stap omhoog gemaakt na de Europe Cup vorig jaar. Dat is niet gelukt, het is wat het is.'

Verschil aanvallende rebounds

Hammink kon niet aangeven waar de Groningers het hadden laten liggen. 'Natuurlijk had een thuiszege ons erg geholpen,' aldus de guard. 'Vandaag hebben we goed gespeeld in Zwitserland. Het verschil lag in de aanvallende rebounds. Ik denkt dat hun er 22 hebben gepakt. Dat is gewoon veel te veel.'

Europe Cup

Nu komt Donar net als vorig seizoen uit in de Europe Cup. 'Ook een mooie uitdaging om daarin te spelen,' zegt Hammink. Gevraagd naar een reactie op zijn gedrag als hij gewisseld wordt. 'Als het opvalt dat ik uitstraal dat ik het daar niet mee eens ben moet ik dat aanpassen. Het is een beslissing van de coach, die moet ik gewoon accepteren.'

Overhand

Erik Braal kwam tevens tot de conclusie dat zijn ploeg het op aanvallende rebounds had laten liggen. 'Daarin hadden hun duidelijk de overhand. Wij hadden wel het laatste schot (via Teddy Gipson, red.) en als die valt win je alsnog, ' aldus de coach van Donar.

Verdiende zege Fribourg

'We waren niet goed genoeg om aantrekkelijk te spelen en te domineren. Dat is jammer want we hadden dit jaar wel de ambitie om een stapje hoger te gaan spelen. Ook vandaag speelden we niet goed, kenden een slechte beginfase. We waren er alsnog dichtbij, maar over twee wedstrijden gezien heeft Fribourg verdiend gewonnen,' concludeert Braal.

