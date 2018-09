Merlijn Poolman is de nieuwe nachtburgemeester van Groningen

Merlijn Poolman is verkozen tot de nieuwe Nachtburgemeester van Groningen. Na drie verkiezingsrondes kreeg de 31-jarige Poolman de meeste stemmen.

Poolman nam het in de race naar het nachtburgemeesterschap op tegen drie tegenkandidaten. Het was zijn derde deelname.

Cultureel ondernemer Poolman volgt Oelinda de Vries op die de afgelopen twee jaar nachtburgemeester van Groningen was. Poolman was in het verleden onder meer betrokken was danceclub Subsonic.

'Ik ben een jaartje alleen als consument in het nachtleven geweest en niet als ondernemer', geeft Poolman als reden dat hij na drie deelnames nu wel heeft gewonnen. 'Daardoor besefte ik wat mijn rol in de stad was en hoe ik de ideeën die ik heb nu beter zou kunnen uitvoeren.'

Input van Stadjers

'Ik ga als eerste met de verschillende dance-partijen om tafel want ik vind het heel belangrijk dat niemand mekaar in de weg zit, ook komt er een facebookpagina waar mensen me berichten kunnen sturen want ik wil heel graag input van de mensen uit de stad', verklaart de kersverse nachtburgemeester.

Vrijwilligersbaan

De functie van nachtburgemeester heeft een termijn van twee jaar en is een vrijwilligersbaan waar Poolman enthousiast in stapt. 'Al die dingen die moeten gebeuren liggen dicht bij de dingen die ik al doe', zegt Poolman. 'Het is werk wat ik graag doe, daar ben ik niet bang voor.'

