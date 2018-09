Duizenden wandelaars 'Ploegen' door Groningen: 'Elk jaar weer een feestje'

Met de schilderijen van De Ploeg als gids gaan dit weekend duizenden wandelaars op pad voor hun Tocht om de Noord. De eerste lopers vertrokken zaterdag bij het ochtendgloren vanuit Loppersum en Warffum.

In Loppersum, waar de route van 26 kilometer naar Winsum begint, zag organisator Peter Veldhuis dat de start vlekkeloos verliep.

'Er vertrekken hier vandaag dik drieduizend wandelaars en over het hele weekend hebben we er ruim 8000. Het evenement zit elk jaar weer snel vol, nu ook weer binnen een kwartier.'

Kracht van de Tocht

Dat succes is volgens Veldhuis te danken aan de opzet van het wandelevenement.

'We kiezen elk jaar voor een ander stuk door Groningen en hebben steeds een ander thema. Dit jaar is dat kunstenaarscollectief De Ploeg. Iets waar we als Groningers trots op moeten zijn. Wandelaars komen onderweg de honderd mooiste schilderijen van De Ploeg tegen op de plek waar ze ooit geschilderd zijn, zoals de toren van Loppersum.'



'Één groot feestje'

Bij drie vrouwelijke deelnemers zit de stemming er 's ochtends vroeg al goed in. Voor hen is de Tocht een 'jaarlijks uitje'.

'Als we de Tocht om de Noord niet hebben gelopen, is ons wandeljaar niet af. We lopen tweewekelijks wandeltochten van 25 kilometer en zitten dit jaar al op zo'n 1500 kilometer. Het is één groot feestje en elk jaar weer anders. We lopen niet de langste afstand, want dan hebben we geen tijd om te genieten van alle doorkomsten.'



Wandelfanaten gehuldigd

Een bijzonder moment voor de start was de huldiging van tien echte Tocht om de Noord-fanaten. Zij waren er al bij toen het evenement voor de eerste keer georganiseerd werd en hebben sindsdien geen editie gemist. Alle reden voor een presentje, vond organisator Veldhuis.

'Elk jaar hebben ze twee keer veertig kilometer gelopen. Daarom hebben we een shirt voor ze gemaakt met op de achterkant de tekst '1000 kilometer Groningen'.

