Column: Bordje

'Goedemiddag, mijnheer. Ziet u daar dat bordje hangen? Kunt u lezen wat daar staat? Leest u anders maar even met mij mee. Dit ter-rein is rook-vrij. Op weg naar een rook-vrij-e ge-ne-ra-tie. Kijk, en daar hangt een bordje met een doorgestreepte sigaret. Komt de boodschap een beetje over?'

'Tja, er hangen zoveel bordjes. Weer samen naar school. Laat u niet afleiden. Denk aan onze kinderen. Auto op slot, buit eruit. Let op het afstapje. Twee kroketten voor een euro… Wat moet ik nou weer met dit bordje?'

'U moet uw sigaret uitmaken. Dat ziet u toch?'

'Waarom? Ik sta toch op de openbare weg? Als u nou niet in de rook gaat staan, is er niemand meer die er last van heeft. Kijkt u maar even met mij mee, ziet u wel, dan gaat die rook zo omhoog, rechtstreeks de ozonlaag in.'

'Weet u dan niet dat wij in Groningen de eerste gemeente zijn die in de APV heeft opgenomen dat scholen en andere instellingen een rookverbod mogen instellen bij hun gebouw? Om de burgers te beschermen tegen de gevaren van het roken, en trouwens ook omdat het best wel gaaf is om de eerste gemeente te zijn die een rookverbod in de APV heeft opgenomen. Fantastisch toch?'

'De eerste! Neem een lolly en ga het vieren. Je had ook de eerste kunnen zijn die het winden op straat verbiedt. Allemaal broeikasgas, zoals u weet. Of eten in het openbaar. Bent u wel eens bij een petatkraam geweest? Al die wezenloos kauwende vetkleppen met hun zak petat met gele klodders mayonaise in het straatbeeld en dan die lúcht. Vindt u ook niet dat iedereen eigenlijk achter een juten gordijn gezeten vanaf een krant zijn maaltijd zou moeten nuttigen?'

'Het winden en eten in het openbaar komen nog wel aan de beurt, als het aan ons ligt. Net als luidkeels bellen op straat, dat hardop praten in die oortjes, waardoor je overkomt als een verward persoon. En er komen bordjes tegen #metoo. Of nee, vóór #metoo dus eigenlijk. Of tegen. Ook het laten van boeren bij scholen gaan we regelen in de APV. Slecht voorbeeld voor de jeugd. Straks is het eerste wat zo'n kind hoort, als hij uit school komt, een luide boer. Dat moeten we niet willen met z'n allen, in dit land. Maar wilt u nu die sigaret uitdoen?'

'Even geduld, zus. Dat laatste stukje smaakt me net zo lekker, met al die teer erin. Ook een trekje?'

'Ik ben jaren geleden gestopt en sindsdien weet ik dat roken slécht is, rokers zijn sléchte mensen. U bent ook een slecht mens. U vervuilt de samenleving en u geeft het slechte voorbeeld. Doe die sigaret uit!'

'O u bent zo'n Saulus op weg naar Damascus-type. Ja, bekeerlingen zijn vaak de ergste, kijk maar naar die Nederlandse Syriëstrijders. Ik rook 'm even rustig op als u het niet erg vindt.'

'Ik vind het wél erg, u ziet toch dat u hier niet mag roken?'

'Wie wou je daarvoor meebrengen, mop? Ga je de politie bellen? Kijk daar loopt een stadswacht. Misschien dat die ook nog even gezellig hier in de rook wil komen staan. Dit is een verbod met een enorm middelvingergehalte, is het niet? Maar wil je nu even opzij gaan? Zie je daar dat bordje? 'Werp afval hier.' Ik wil mijn peuk graag in die vuilnisbak kunnen gooien. En dank nog voor het leuke gesprek.'