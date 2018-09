Deel dit artikel:













Leegstaande boerderij gaat in vlammen op (update) De brandweer laat de boerderij gecontroleerd uitbranden (Foto: Jos Schuurman) De leegstaande boerderij is niet meer te redden (Foto: De Vries Media) Door de brand drijven rookwolken in de richting van Thesinge (Foto: Jos Schuurman)

In een leegstaande boerderij aan de Oosterseweg in Zuidwolde is zaterdagmiddag brand ontstaan. Omdat het vuur niet kan overslaan naar andere gebouwen, laat de brandweer het pand gecontroleerd uitbranden.

Door de brand krijgt de omgeving van Thesinge mogelijk te maken met rookoverlast. De brandweer adviseert in dat geval ramen en deuren gesloten te houden. Asbest Omdat bij de brand mogelijk asbest is vrijgekomen, laat de brandweer een gespecialiseerd onderzoek doen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.