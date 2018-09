PvdA wil gevolgen verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Groningen onderzoeken

Door de bestuurlijke onrust bij Openbaar Onderwijs Groningen vindt de PvdA-fractie in Stad het tijd voor een onderzoek naar de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.

'Dat is nu bijna tien jaar geleden. We krijgen al geruime tijd signalen dat de zeggenschap van ouders, leerkrachten en overig personeel beter kan', stellen PvdA-raadsleden Maarten van der Laan en Carine Bloemhoff in schriftelijke vragen aan het college.

Voorzitter onder druk

Vrijdag werd bekend dat de positie van bestuursvoorzitter Theo Douma onder druk staat. Medewerkers deden afgelopen zomer hun beklag bij de Raad van Toezicht. Uit het onderzoek dat volgde, bleek dat het aanstellen van een interim-directeur 'noodzakelijk is in het belang van Openbaar Onderwijs Groningen'.

Interim al uit beeld

De beoogde kandidaat, Henk Bakker, verdween echter weer uit beeld nadat ook over zijn beoogde aanstelling onrust ontstond. Toen Bakker gemeentesecretaris van Groningen was, werd het openbaar onderwijs in Groningen verzelfstandigd. Dat verliep allesbehalve vlekkeloos.

Bestuurssecretaris Floris Bosma liet vrijdag weten dat Bakker geen kandidaat meer is.

'Ernstige zaak'

De PvdA noemt de ontstane onrust 'een ernstige zaak'. De partij wil van het college weten of de klachten over bestuursvoorzitter Douma en het interne onderzoek van de onderwijsorganisatie bekend waren. Ook willen Van der Laan en Bloemhoff weten welke acties het college sindsdien heeft ondernomen.

