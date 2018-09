Warming-up: FC Groningen - FC Utrecht

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

Groningen speelde dit seizoen, inclusief de bekerwedstrijd, vier thuiswedstrijden. In 2009 gebeurde het voor het laatst dat er vier wedstrijden op rij verloren gingen in eigen stadion. Een heel zorgelijke situatie, en het spel biedt niet veel hoop op verbetering.

De vorm: FC Groningen

Het vertrouwen bij de selectie is tot een nulpunt gedaald. Het is schrijnend om te zien hoe ver de ploeg van Danny Buijs kan terugzakken in niveau na een tegenslag op het veld. Tegen FC Twente spraken mensen van de slechtste tweede helft die ze in tientallen jaren hebben gezien bij FC Groningen. Wat dat betreft kan het dus alleen maar beter!

Op basis van de training van zaterdag lijkt het erop dat Chabot vanmiddag mee kan doen. Mahi trainde apart van de groep en is misschien in staat in te vallen, maar dat is nog niet zeker op dit moment.

De vorm: FC Utrecht

FC Utrecht doet het ietsje beter dan FC Groningen. De ploeg van nieuwe trainer Dick Advocaat staat momenteel op de vijftiende plaats in de eredivisie. Utrecht won net als FC Groningen slechts één keer en dat was tegen PEC Zwolle. Vorige week werd in de slotfase van Feyenoord verloren.



Waar moeten we op letten?

Het is vooral interessant of FC Groningen in staat is om de bal een keer wat langer in de ploeg te houden. Groningen is de bal vaak snel kwijt en onvoldoende in staat om de tweede bal te veroveren als de lange bal wordt gespeeld.

Daarnaast lukt het de ploeg niet om met tegenslag om te gaan. Afspraken worden niet nagekomen en eigenlijk worden er alleen maar verkeerde keuzes gemaakt op het moment dat het tegenzit. Dat is ook iets waar waarschijnlijk enorm op gehamerd is tijdens de gesprekken die afgelopen vrijdag hebben plaatsgevonden.

Historie

FC Groningen en FC Utrecht speelden in de eredivisie 39 keer tegen elkaar in Groningen. Achttien keer won Groningen, dertien keer werd het gelijk en Utrecht won acht keer. Vorig jaar speelde Groningen een heel matige wedstrijd tegen Utrecht, maar won wel. Het werd toen 2-1.

Blessures en schorsingen

Cassierra, Mahi (geblesseerd), Zeefuik, Hrustic (geschorst)

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Handwerker, Chabot, Memisevic, Te Wierik; Vd Looi, Reis, Warmerdam, Doan; Breij, Pohl.

