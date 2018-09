Blussen in wedstrijdvorm

In de Farmsumerhaven zijn deze zaterdag de landelijke brandweerwedstrijden. De tien beste jeugdploegen van Nederland spelen een scenario na waarbij ze moeten laten zien wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd.

Op het schip van het Zeekadetkorps Delfzijl, de Naarden is er brand uitgebroken in de kombuis. Aan boord is acteur Berry in paniek, ondertussen proberen leden van de jeugdploeg hem te kalmeren. Berry is echter niet rustig te krijgen en springt van boord.

Berry wordt door een gedeelte van het team aan wal geholpen. Ondertussen wordt de brand in de kombuis geblust.

Na de oefening spreekt Expeditie Grunnen-presentatrice Leonie Albers met Sabrina Scheeper van de jeugdbrandweer: 'Hoe is dat nou om als vrouw bij de jeugdbrandweer te zitten?' Scheeper zegt het niet als anders te ervaren: 'Alles gaat gewoon goed'

De ploegen worden door een jury beoordeeld op snelheid en op het volgen van de juiste aanpak. Aan het eind van de dag maken clustercommandant Siske Klaassens en burgemeester Beukema van Delfzijl de winnaar van de brandweerwedstrijd bekend.