Angst voor stofexplosie bij hennepverwerker (update)

De brandweer vreest voor een stofexplosie bij de brand die momenteel woedt bij hennepvezelbedrijf Hempflax in Oude Pekela. Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten.

De brand woedt in een berg van materiaal, dat vrijkomt bij het productieproces. De brandweer denkt dat door het materiaal een stofexplosie kan ontstaan. Dat vertelt de Officier van Dienst aan verslaggever Marten Nauta. Volgens laatstgenoemde wordt er met 'heel veel water geblust'. Nauta vertelt dat er geen brandweerlieden in het pand zijn vanwege de hoeveelheid rook.

Bluswagens uit Oude Pekela, Winschoten, Veendam en Delfzijl zijn opgeroepen om de brand te bestrijden.

Heel veel water spuiten

'In een stofloods, waar een bijproduct wordt opgeslagen, is smeulerij ontstaan. Daar kwam wat rook bij vrij. Er ligt toch een aardige hoeveelheid stof in. De enige oplossing is er heel veel water op te spuiten, om het uit te krijgen', zegt Mark Reinders, directeur van Hempflax.

'Van de week hebben we een technische storing gehad. Toen is wat smeulerij ontstaan. We hebben het toen zelf geblust, maar het stof is een beetje als veen. Dat blijft heel lang smeulen en kan op een gegeven moment gaan branden.'

'Gevaar voor stofexplosie valt mee'

Gevaar voor een stofexplosie 'valt wel mee met dit soort stof. Dat is allemaal geanalyseerd, en is met dit type stof gelukkig niet mogelijk. Maar je moet er heel veel water in spuiten om in diepere lagen van die bult stof te dringen. Want het kan onderaan de bult smeulen, dus je moet de hele bult natmaken', zegt Reinders.

'De schade valt gelukkig mee. Het is meer rookontwikkeling, er zijn geen vlammen. Het dak zit er nog op. We hebben een toegang gemaakt, om water doorheen te spuiten. Het is een betonnen constructie. Ik vermoed dat het een kwestie is van natmaken, leeghalen en schoonmaken. Ik verwacht dat we maandag weer aan het draaien zijn.'

