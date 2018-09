Jong FC Groningen verliest van ASWH

Jong FC Groningen heeft zaterdagmiddag verloren van ASWH met 0-1. De wedstrijd was op het eigen veld van Jong FC Groningen.

Beide ploegen konden geen grote kansen creeren in de eerste helft. Meteen na de rust kwam daar verandering in. Ismail Yildirim van ASWH werd gevloerd, op de rand van het strafschopgebied. Peter Verhoeve van de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht schoot daarop de vrije trap in het doel van Jan Hoekstra.

De ploeg uit Groningen kreeg in de tweede helft een paar kansen, maar kon geen gelijkmaker scoren. Jong FC Groningen is na het verlies gezakt naar de twaalfde plek in de derde divisie.