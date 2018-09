Martini Sparks debuteert met kleine nederlaag

Keijser Capital Martini Sparks is de competitie in de eredivisie zaterdagavond begonnen met een klein verlies in Barendrecht. De basketbalvrouwen uit Haren verloren in Barendrecht met 69-65 van CBV Binnenland.

Halverwege stond de ploeg van coach Joyce Siderius-Bolman nog zeven punten voor (31-38). Na het derde kwart was er nog één puntje over van de voorsprong (50-51). In het laatste bedrijf kwam de thuisploeg uiteindelijk toch nog langszij.

Topscorers

Marit Siersema was topscorer aan Groningse zijde met 16 punten. Jay-Eliza Burgos was goed voor 12 punten. Asa Kantebeen en Kirsten Simpson maakten er 11.

Coach Joyce Siderius-Bolman praat haar speelsters moed in (Foto: Michiel van Beers/Martini Sparks)



Debuut

Voor Martini Sparks was het de eerste wedstrijd in de eredivisie. De club werd afgelopen zomer opgericht. In 2011 speelde er voor het laatst een Gronings vrouwenteam (Celeritas-Donar) op het hoogste niveau.

Programma

Volgende week speelt Martini Sparks in Landsmeer tegen Loon Lions. De eerste thuiswedstrijd is op zaterdag 20 oktober in het Harense Scharlakenhof tegen Grasshoppers uit Katwijk aan Zee.

