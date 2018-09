Branden Oost-Indische buurt: Drie jonge Stadjers op heterdaad betrapt

De jongens werden betrapt toen ze een auto in brand wilden steken (Foto: Dennis Venema)

De politie heeft kort na middernacht drie jonge Stadjers opgepakt voor poging tot brandstichting. Het drietal - 11, 13 en 16 jaar oud - werd op heterdaad betrapt.

'Voorbijgangers zagen hoe de drie aan de Floresstraat een auto in brand probeerden te steken en maakten daar direct melding van. Getuigen hebben de auto snel geblust waardoor deze niet uitbrandde', meldt een woordvoerder van de politie.

Drie branden op één avond

De Oost-Indische buurt werd zaterdagavond getroffen door drie verschillende branden. Rond half negen ging een afvalcontainer aan de Madoerastraat in vlammen op en ruim een uur later was het raak aan het nabijgelegen Floresplein. Daar vatte ook een container vlam.

Ook afvalcontainers waren doelwit van brandstichting (Foto:Patrick Wind-112 Groningen)



Opgepakt

De beginnende autobrand waar de drie jongens op heterdaad betrapt werden, ontstond rond kwart voor elf. De politie wist het drietal kort na middernacht in de kraag te grijpen op het Borneoplein, in dezelfde wijk.

Onderzoek moet uitwijzen of de jongens ook betrokken waren bij de andere twee branden.

