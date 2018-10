Dode bomen en kale perken: droogte kost Nienoord duizenden euro's

De droogte van afgelopen zomer heeft voor enkele duizenden euro's schade aangericht aan bomen en planten op Landgoed Nienoord in Leek. Vooral jonge beuken en stinsenplanten kregen het zwaar te verduren.

Van zo'n dertig bomen is duidelijk dat ze het loodje hebben gelegd.

Totale schade onbekend

Ondanks de aanvoer van extra water vanuit het Leekster Hoofddiep en het twee keer per week besproeien van de bomen en planten is er toch schade ontstaan. Dat is vooral goed te zien bij de jonge beuken aan de Nienoordsingel. Volgens Ietse-Willem Ploeg van de gemeente Leek, eigenaar van het landgoed, is de totale schade nog niet duidelijk:

'Van sommige bomen hopen we dat er toch nog leven in zit. Nu zijn ze kaal, maar mogelijk komt er in het voorjaar toch weer blad aan. We moeten nog tot het voorjaar wachten voor we zekerheid hebben.'

Alleen nog zwarte grond

In de tuin voor de borg is de schade ook goed zichtbaar. In sommige perken waar stinsenplanten stonden is alleen nog zwarte grond te zien.

Ploeg: 'De planten die hier stonden hadden we specifiek uitgezocht omdat ze echt bij de borg horen. Ook hier moet dus nieuwe aanplant komen.'



Zodra er iets met een historisch gebouw is, lees je dat direct. Maar het landgoed is ook heel kostbaar en vaak nog ouder dan het gebouw zelf Saskia Ouwehand - Stichting Kastelen Buitenplaatsen en Landgoederen

Natuurschade onderbelicht probleem

Volgens Stichting Kastelen Buitenplaatsen en Landgoederen (SKBL) is er op veel meer plaatsen schade ontstaan door het extreme zomerweer. Uit eigen onderzoek bleek dat 80 procent van de respondenten met schade aan bos, park of tuin kampt. Die schade blijft vaak onderbelicht, vindt woordvoerster Saskia Ouwehand van SKBL.

'Zodra er iets met een historisch gebouw is, lees je dat direct. Maar het landgoed is ook heel kostbaar en vaak nog ouder dan het gebouw zelf. Groen erfgoed is kwetsbare grond. Het brengt weinig op, maar kost wel veel geld om het in stand te houden. Tegenslag, zoals extreme droogte en hitte, is dan heel lastig.'



Pompen voorkomen schade

Verschillende Groningse borgen wisten schade te voorkomen door goed watermanagement. Pompen zorgden ervoor dat water uit een nabijgelegen sloot of vijver de waterstand op peil hield.

Op die manier werd de Fraeylemaborg in Slochteren behoed voor schade, vertelt directeur Marjon Edzes-Posthumus: 'Wij kunnen via ons waterinlaat systeem de grachten goed op peil houden. Wel hebben wij jonge aanplant die het mogelijk niet haalt. Wij kijken volgend voorjaar of die jonge bomen uitbotten. Als dat niet zo is gaan we ze opnieuw planten.'



De droogte heeft ons wel bezig gehouden. Vooral de vraag: hoe lang houden we dit nog vol? Gerrit Alssema - Borg Verhildersum

Dode vissen

Ook bij Borg Verhildersum in Leens brachten de pompen redding. Directeur Gerrit Alssema blikt terug:

'In principe was dat een koud kunstje, want de pompen liggen permanent in het water. We hadden wel geluk dat er voldoende water in de buurt beschikbaar was. Toch heeft het ons wel bezig gehouden hoor. Vooral de vraag: hoe lang houden we dit nog vol? En je loopt toch dagelijks even een rondje langs de gracht. Maar erger dan een paar dode vissen is de schade niet.'

