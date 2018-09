Straks live: Pohl in de spits bij FC Groningen, Advocaat zet Dessers op de bank

Twee ploegen op zoek naar het goede gevoel in de competitie. FC Groningen en FC Utrecht, volksclubs in een (enigszins) vergelijkbare situatie na een teleurstellende seizoensstart.

Problemen

De problemen voor de groen-witten en trainer Danny Buijs stapelen zich op tot nu toe, culminerend in een bekeruitschakeling tegen FC Twente na een vooral ontluisterende tweede helft. In de competitie vijf nederlagen en één overwinning; uit tegen De Graafschap.

Onrust

Utrecht vergaat het niet veel beter. De Domstedelingen bekerden wel verder, door een 2-0 zege tegen MVV, maar ook daar is het onrustig. Jean-Paul de Jong werd ontslagen als hoofdtrainer, zijn vervanger is Dick Advocaat.

Ook slechts één zege

De gasten boekten in de competitie ook slechts één zege, 2-0 vs PEC Zwolle, twee gelijke spelen (tegen Fortuna en VVV-Venlo) en drie nederlagen. Daardoor staat Utrecht teleurstellend vijftiende, FC Groningen is hekkensluiter in de eredivisie.

Alles anders om 16.20 uur?

Het mooie aan voetbal: om 16.20 uur kan alles weer helemaal anders zijn. Als de Groningers vanmiddag hun eerste thuiszege van het seizoen boeken gaan ze FC Utrecht voorbij op de ranglijst en is er weer licht aan het eind van de tunnel.

Volg het wedstrijdverloop via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Te Wierik, Chabot, Memisevic, Handwerker; Van de Looi, Reis; Doan, Breij, Warmerdam; Pohl.

FC Utrecht:

Jensen; Klaiber, Letschert, Janssen, Guwara; Van Overeem, Van de Streek, Gavory, Emanuelson, Gustafson; Kerk.

Scheidsrechter: Bas Nijhuis.

#groutr