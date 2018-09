'Thijmens actie is geweldig, ik ben er nog stil van'

De 7-jarige Thijmen Nieborg heeft met zijn inzamelingsactie duizend euro opgehaald voor zijn voetbalclub FVV Foxhol. Het jonge voetballertje kwam in actie toen het materiaalhok van de club door een brand verloren ging.

Het materiaalhok brandde twee weken geleden uit. Door het vuur ging de complete opslagruimte van de jeugdafdeling in vlammen op. Thijmen keek van een afstandje lijdzaam toe.

'We kwamen uit school en zagen rook dicht bij onze straat. Toen we gingen kijken stond opeens het materiaalhok in brand. Ik wilde direct iets doen. Dus heb ik lege flessen ingezameld, klusjes gedaan en donaties opgehaald.'

Thijmen werd zondag op het veld gehuldigd (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)

[Image;https://cms.rtvnoord.nl/content/pdf/Thijmen.jpg]

'Ben er nog stil van'

Clubvoorzitter Be Veen huldigde de kleine weldoener zondagmiddag op het sportveld van FVV. De kleine keeper kreeg onder meer nieuwe voetbalschoenen en handschoenen. Veen was zichtbaar onder de indruk van Thijmens actie.

'Geweldig toch? Als een kwajongen van zeven jaar dit zo oppakt en dan met dit bedrag komt... Ik ben er nog stil van. Bovendien hebben dankzij Thijmen ook veel mensen spullen gedoneerd. Daarmee kun je het bedrag eigenlijk wel verdubbelen.

Onder meer voormalig FVV-speler Richairo Zivkovic deed een duit in het zakje door 50 nieuwe ballen te schenken. Ook Thijmens idool Sergio Padt doneerde een zak ballen.



'Gemeente doet niets'

De blijdschap over alle steun staat voor Veen wel in schril contrast tot de hulp van de gemeente. 'Want daar wachten we nu al twee weken op', stelt de voorzitter.

'We zitten al veertien dagen zonder opbergruimte. 150 ballen, hesjes en trainingsmaterialen moeten achter slot en grendel, maar de gemeente laat niets van zich horen.'



Op de rekening

De club moet nog beslissen waar het geld van Thijmen voor gebruikt wordt. 'Door alle spullen die we hebben gekregen, hebben we het niet direct nodig. We storten het dus eerst op onze rekening.'

Lees ook:

- 7-jarige Thijmen zamelt geld in na brand bij voetbalclub

- Brand verwoest materiaalhok voetbalclub: 'Dit doet zeer' (update)