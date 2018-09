Sarèl de Jong verliest in China met opgeheven hoofd

Kickbokster Sarèl de Jong heeft in China op punten verloren van de Chinese Kong Wang. Volgens vader Pieter de Jong de 'vrouwelijke Rico Verhoeven van China'. De Groningse wereldkampioen verloor op punten, maar wel met opgeheven hoofd.

'Ik heb haar na de wedstrijd gesproken', zegt pa De Jong uit Meedhuizen. 'Ze was tevreden, ondanks dat ze heeft verloren. Dit was de top van de top. Ze is trots dat ze op dit niveau vecht en ze weet nu waar ze staat.'

Sarèl werd uitgenodigd door de kickboksorganisatie in China voor de wedstrijd in de klasse tot 60 kilogram. Daar moest ze eerst een paar kilo voor afvallen om op dat gewicht te komen.

Over twee weken staat ze in de ring in Bratislava voor de Europese kampioenschappen.



