Clubicoon Be Quick geëerd met eigen tribune

De zittribune van stadion Esserberg in Haren heeft een naam. Het karakteristieke bouwwerk is vernoemd naar Evert van Linge, clubicoon van Be Quick.

Van Linge was architect en speler van Be Quick 1887. De nieuwe naam werd zondag onthuld door zijn dochter Dodo Duit-Van Linge. Zij is geroerd door het eerbetoon.

'Ik kon het haast niet geloven. Maar ik vind het heel mooi, een prachtig gebaar. Zeker door het werk wat ze ervoor moesten verrichten.'



Renovatie

De tribune is de afgelopen jaren gerenoveerd. Het bestuur van de voetbalclub zag graag dat Van Linges naam eraan verbonden werd.

In 1920 werd Be Quick landskampioen met Van Linge in de gelederen. Hij is ook recordinternational van de club, met dertien interlands.

